Gianluca Grignani, il ritorno a Sanremo e l'ironia choc: 'È impazzito'. Ma è solo una rockstar (Di sabato 5 febbraio 2022) Gianluca Grignani è tornato ieri sera sul palco di Sanremo , per il duetto con Irama che ha scelto lui (e una sua canzone, La mia storia tra le dita ) per la serata cover. La sua esibizione era molto ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022)è tornato ieri sera sul palco di, per il duetto con Irama che ha scelto lui (e una sua canzone, La mia storia tra le dita ) per la serata cover. La sua esibizione era molto ...

Advertising

trash_italiano : GIANLUCA GRIGNANI NON C'È SCUSATE #Sanremo2022 - Tommasolabate : Gianluca Grignani è forse il Mario Balotelli della musica italiana degli ultimi 30 anni. Talento sconfinato, potev… - SanremoRai : “E c'è una cosa che io non ti ho detto mai I miei problemi senza te Si chiaman guai” L’esibizione integrale è su R… - imjustme_luly : RT @yleniaindenial1: l'esibizione di Gianluca Grignani #Sanremo2022 - SibillaRossi : RT @Barbapapoo: Ho visto tanti massacrare #grignani per qualche like...ricordo che la Berté fino a qualche anno fa era in condizioni simili… -