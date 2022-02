GfVip, Katia Ricciarelli affossata dal compagno di Manila: volano parole forti al suo indirizzo (Di sabato 5 febbraio 2022) Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, ha replicato duramente alle parole della Ricciarelli, la quale aveva attaccato l’ex Miss Italia Quest’anno, all’interno della casa del GfVip, Katia Ricciarelli non può fare a meno di finire al centro delle polemiche. Durante il corso degli ultimi mesi infatti, la soprano ha scatenato discussioni a non finire anche se, ovviamente, non tutte per sua responsabilità. A dispetto delle tanti liti però, l’artista si è resa senz’altro una degli assoluti protagonisti di quella che sarà l’edizione più lunga della storia del Grande Fratello. Katia Ricciarelli (Instagram)Per una come Katia l’età è soltanto un fattore anagrafico. Lei infatti, ha dimostrato di essere ... Leggi su topicnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Lorenzo Amoruso,diNazzaro, ha replicato duramente alledella, la quale aveva attaccato l’ex Miss Italia Quest’anno, all’interno della casa delnon può fare a meno di finire al centro delle polemiche. Durante il corso degli ultimi mesi infatti, la soprano ha scatenato discussioni a non finire anche se, ovviamente, non tutte per sua responsabilità. A dispetto delle tanti liti però, l’artista si è resa senz’altro una degli assoluti protagonisti di quella che sarà l’edizione più lunga della storia del Grande Fratello.(Instagram)Per una comel’età è soltanto un fattore anagrafico. Lei infatti, ha dimostrato di essere ...

