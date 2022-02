GF Vip | Lulù shock su Manuel | “Ha pensato solo ai ca**i suoi”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 5 febbraio 2022)Selassié questa volta l’ha fatta (o meglio, l’ha detta) davvero grossa. Da quando il fidanzatoBortuzzo ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 6 per dei problemi di salute, la principessa ha una crisi dopo l’altra e durante una di queste crisi si è lamentata malamente del fatto chenon abbia aspettato San Valentino per andarsene, perché lei sarà costretta a passarlo da sola. “Gli ho chiesto di fermarsi almeno fino a San Valentino, ma niente, lui haai”. Considerando cheè uscito perché stava male ed era dimagrito moltissimo, la parole disono quanto mai fuori luogo e per molti telespettatori mostranoun grande egoismo. Dello stesso argomento ...