GF Vip | Delia sfida Soleil | la venezuelana passa all’attacco | cosa accadrà?

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ennesimaal Grande Fratello traDuran eSorge. Le due vippone ancora testa a testa: la modellaSe ne sono dette di tutte i colori, poi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Nel 2021 è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Moglie e figli: la vita privata di ... Quindi Belli inizia una relazione con la modella e attrice venezuelanaDuran. I due si ...Al Grande Fratelloscatta il bacio fra Barù Gaetani eDuran , la moglie di Alex Belli da poco entrata nella casa. I due si sarebbero scambiati effusioni durante una festa in Love Boat, scatenando la reazione ...Soleil Sorge e Delia Duran hanno in qualche modo monopolizzato le ultime settimane del Grande fratello Vip, soffermandosi più volte sul triangolo amoroso, anche se adesso l’astio pare stia pian pian ...Tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo , in onda sabato 5 febbraio alle 16,30 su Canale 5, ci sarà anche Alex Belli .