Gf Vip 6, Biagio D'Anelli rivela di aver incontrato Pago e smentisce le voci circolate nelle scorse ore: ecco cosa è successo (Di sabato 5 febbraio 2022) Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, è una protagonista indiscussa di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotta ancora una volta dal direttore di Chi, Alfonso Signorini. La showgirl è entrata da single all'interno della Casa più spiata di Italia ma, durante il suo percorso, ha provato sentimenti e vissuto emozioni forti. Prima con l'ex gieffino Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, con il quale però le cose non sono andate a buon fine. I due non si sono proprio trovati a livello comportamentale e caratteriale, tanto da mettere in tronco la parola fine al loro rapporto. Con l'ingresso di Biagio D'Anelli, poi, le cose sono di nuovo cambiate. Miriana ha trovato nell'opinionista di Barbara D'Urso una spalla su cui piangere e un complice a detta sua, inestimabile. I due si sono lasciati andare a coccole e tenerezze ...

