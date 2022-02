Gerardo Torre | il medico che ha curato a casa 3 mila malati di Covid | «Vaccinati o no | per me sono tutti pazienti»

(Di sabato 5 febbraio 2022)di Pagani in provincia di Salerno, è stato censurato dall’Ordine dei medici per aver criticato i colleghi che non visitavano idi-19. Ma ha anche annunciato querele nei confronti di chi lo definisce “No vax”. Si vanta infatti di aver guarito oltre treandando adi chiunque avesse bisogno di una visita domiciliare. «Qui c’è un grosso equivoco di fondo — spiega oggial Corriere della Sera — nonNo-vax innanzitutto perchévaccinato e ho contratto anch’io il. In secondo luogo, credo che la fiducia nel rapportopaziente sia fondamentale nella medicina di base e i ...

Variante Delta uccide ancora, vittime anziani e no vax (anche 40enni). IL CASO Gerardo Torre medico baluardo dei no vax, solo una censura. L'Iss: per loro letalità 33 volte più alta.