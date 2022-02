Gasperini | «Tutti disponibili | conto di recuperare anche Zapata | possiamo fare delle scelte»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 febbraio 2022) Alla vigilia del match contro il Cagliari, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resodi Tuttomercatoweb.com. «Gli in? La maggior parteassenze erano legate al Covid, adesso non ne abbiamo più,l’infermeria si è svuotata». Le prossime 7 partite saranno importanti. «Sono partite che iniziano ad essere decisive, incontriamo squadre vicine a noi, è chiaro che la Coppa Italia e l’Europa League sono ad eliminazione diretta, in queste prossime settimane giocheremo partite importanti». Su: «Duvan spero di recuperarlo domani, se oggi confermerà le sensazioni positive ci sarà. In questo tipo di infortuni c’è sempre il timore della ricaduta, c’è sempre qualche timore, hauna ...