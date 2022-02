Advertising

glooit : Gasperini saluta Gosens: 'Posso solo ringraziarlo' leggi su Gloo - ItalianSerieA : RT @RaiSport: ? #Atalanta #Gasperini saluta #Gosens: 'Posso solo ringraziarlo' Il tecnico dell'#Atalanta: 'Per i gol che ha fatto, per la p… - RaiSport : ? #Atalanta #Gasperini saluta #Gosens: 'Posso solo ringraziarlo' Il tecnico dell'#Atalanta: 'Per i gol che ha fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini saluta

Rai Sport

"Non posso che ringraziarlo, per le prestazioni e per il numero di gol incredibile, determinanti al settanta - ottanta per cento - chiude- E anche per la persona che è: era uno dei perni ..."Non posso che ringraziarlo, per le prestazioni e per il numero di gol incredibile, determinanti al settanta - ottanta per cento - chiude- . E anche per la persona che è: era uno dei perni ..."Non posso che ringraziare Gosens". Gian Piero Gasperini approfitta della conferenza stampa alla vigilia del Cagliari per salutare il suo pupillo passato all'Inter nella sessione invernale del calciom ...Partita presentata in conferenza stampa da Gian Piero Gasperini. "La maggior parte delle ... sia per la velocità che per il dribbling") e saluta Gosens: "La sua cessione ha rappresentato una ...