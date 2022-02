Funerali Monica Vitti, il dolore del marito Roberto Russo nel giorno dell’ultimo saluto (Di sabato 5 febbraio 2022) Immenso cordoglio e tanta emozione, nel giorno dei Funerali di Monica Vitti: la grandissima attrice italiana si è spenta dopo lunga malattia, e sono in molti ad averle donato un ultimo saluto commosso. Suo marito Roberto Russo si è concesso lacrime di dolore, dando il suo addio alla donna che ha sempre amato. Monica Vitti, il dolore di Roberto Russo Sabato 5 febbraio 2022 si sono tenuti i Funerali di Monica Vitti, una delle più famose attrici italiane del secolo scorso. Venuta a mancare all’età di 90 anni nella sua amata Roma, dove aveva trascorso gli ultimi periodi affrontando una terribile malattia ... Leggi su dilei (Di sabato 5 febbraio 2022) Immenso cordoglio e tanta emozione, neldeidi: la grandissima attrice italiana si è spenta dopo lunga malattia, e sono in molti ad averle donato un ultimocommosso. Suosi è concesso lacrime di, dando il suo addio alla donna che ha sempre amato., ildiSabato 5 febbraio 2022 si sono tenuti idi, una delle più famose attrici italiane del secolo scorso. Venuta a mancare all’età di 90 anni nella sua amata Roma, dove aveva trascorso gli ultimi periodi affrontando una terribile malattia ...

Agenzia_Ansa : Un lungo applauso ha accolto l'arrivo in Piazza del Popolo del carro funebre per i funerali di Monica Vitti. Il fer… - RaiNews : Ai funerali appena iniziati, tante persone, anche alla camera ardente. Testimonianza quanto ancora l'affetto del p… - RaiNews : Le foto di tantissime persone di tutte le età, occhi lucidi e mani battenti per l'ultimo applauso - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Un lungo applauso ha accolto l'arrivo in Piazza del Popolo del carro funebre per i funerali di Monica Vitti. Il feretro è… - Marilenapas : RT @RaiNews: Ai funerali appena iniziati, tante persone, anche alla camera ardente. Testimonianza quanto ancora l'affetto del pubblico ed… -