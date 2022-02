Franceschini | la Lega e l’Italia di 50 anni fa

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il paragone è azzardato anche se istintivo. Fatto sta che sul Corriere della Sera Francesco Verderami riporta tra virgolette alcune frasi di Dario, ministro per i Beni culturali e capo dezione del Partito democratico nel governo Draghi, che sarebbe ammaliato dall’idea di avvicinare laal centro visto che, dice, sono troppi due partiti di destra che viaggiano intorno al 20% ciascuno. La, dunque, potrebbe occupare in futuro uno spazio più ampio di quello che occupa Forza Italia in modo da diventare un “normale partito conservatore, a suo modo inserito nell’orbita del popolarismo europeo”. Il paragone, azzardato e istintivo, è quello con i ragionamenti che a sinistra facevano all’inizio degliSettanta pensando alla Democrazia cristiana. La conclusione più clamorosa di quei ...

dariofoto di bacco Francesco Verderami per 'il Corriere della Sera' Setifaè perché spera che 'possa finalmente cambiare la storia politica italiana'. Sia chiaro, il ministro della Cultura - che nella ... Sondaggio partiti oggi: Pd primo, sale Forza Italia e Meloni supera la Lega Secondo l'istituto di Nando Pagnoncelli ... passa dal 49% al 40%, Dario Franceschini (Cultura) dal 43% al 32%, Giancarlo ...