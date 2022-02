Francesca Michielin oggi splendida all’Ariston ma com’era a X Factor? Un’altra! (Di sabato 5 febbraio 2022) Francesca Michielin ha debuttato come direttrice d’orchestra nella prima serata del Festival di Sanremo edizione 2022. Dopo dieci anni esatti dal suo esordio ha varcato il palcoscenico in vesti completamente diverse. com’era ai tempi di X Factor? La nota cantante ha fatto molta strada da quando ha solcato il palco di X Factor nel 2012. Dieci anni di successi e studio che hanno portato la Michielin ad oggi. Francesca Michielin-AltranotiziaFrancesca Michielin ha conquistato il pubblico fin da quando appena adolescente ha cantato per i giudici di X Factor. La cantante aveva appena 16 anni quando ha emozionato tutti quanti nel format Rai ed è entrata nella squadra ... Leggi su altranotizia (Di sabato 5 febbraio 2022)ha debuttato come direttrice d’orchestra nella prima serata del Festival di Sanremo edizione 2022. Dopo dieci anni esatti dal suo esordio ha varcato il palcoscenico in vesti completamente diverse.ai tempi di X? La nota cantante ha fatto molta strada da quando ha solcato il palco di Xnel 2012. Dieci anni di successi e studio che hanno portato laad-Altranotiziaha conquistato il pubblico fin da quando appena adolescente ha cantato per i giudici di X. La cantante aveva appena 16 anni quando ha emozionato tutti quanti nel format Rai ed è entrata nella squadra ...

Advertising

SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - umitalia : .@MarroneEmma e @francescacheeks si sono appena esibite sul palco dell’Ariston con “One More Time”, potete votare E… - MarioManca : #Sanremo2022, Emma: «Da Francesca Michielin ho imparato a credere di più in me stessa» - fabyanaxxx : RT @Cosmopolitan_IT: Solo Emma e Francesca Michielin potevano portare Britney Spears a Sanremo, e incantarci così tanto - steocossavella : RT @SanremoRai: “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? -