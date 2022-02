Francesca Lollobrigida | regina romana del ghiaccio è la prima medaglia azzurra a Pechino

Leggi su tuacitymag

(Di sabato 5 febbraio 2022) Schizza come una freccia sul. La lama dei suoi pattini ha tracciato ormai la volata di tantisuccessi. Eppure, lei ha ancora fame di vittorie. Sopratutto se il palcoscenico è quello più ambito da tutti gli atleti, quello delle Olimpiadi. Così, oggidisputando una gara straordinaria, conquista anche laai Giochi invernali di, ed è un argento!Una mattina esaltante per i colori italiani in una disciplina su cui tante speranze erano riposte in vista di queste Olimpiadi. E questo proprio grazie ad un’atleta che ha conquistato in tanti anni di agonismo gli allori che nessun altradi lei era riuscita mai a portare in Italia.Nonostante l’età, erano in molti a puntare, giustamente, ancora su ...