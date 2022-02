Francesca Lollobrigida | è d’argento la prima medaglia italiana alle Olimpiadi invernali di Pechino | VIDEO

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’azzurraregala il primo podio all’Italia ai Giochi olimpicidi2022. Al National Speed Skating Oval la 31enne campionessaoriginaria di Frascati ha conquistato lanel pattinaggio velocità nei 3000 metri femminili. La gara è stata vinta dall’olandese Irene Schouten, che ha battuto il record olimpico con il tempo di 3.56.’93.– alla sua terza partecipazione olimpica – ha chiuso seconda con 3.58.’06, mentre al terzo posto è arrivata la canadese Isabelle Weidemann in 3.58.64. Si tratta del primo podio olimpico in carriera per l’atleta classe ’91 dell’Aeronautica Militare.! ...

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Lollobrigida

Prima medaglia per l' Italia alle Olimpiadi di Pechino.ha vinto l'argento nei 3000 metri femminili di pattinaggio velocità. La campionessa italiana, che lunedì compirà 31 anni, ha chiuso in 3'58''06 alle spalle dell'olandese Irene ...Cosi'(nipote della grandissima attrice italiana Gina) ai microfoni della Rai dopo la medaglia nel pattinaggio 3000 metri alle Olimpiadi di Pechino 2022 . 'E' ...Francesca Lollobrigida, pronipote dell’attrice Gina, ha conquistato l’argento sui 3mila metri. Il fisioterapista brianzolo, insieme a un collega, si occupa degli atleti in gara È arrivata la prima ...(Adnkronos) – La fatica e la sofferenza degli ultimi metri si sono aperte in un sorriso raggiante: Francesca Lollobrigida ce l’ha fatta e ha realizzato il suo sogno. La campionessa azzurra ha ...