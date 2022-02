Fra Vinicius vince la prima edizione del Festival di Sanremo della Canzone Cristiana

(Di sabato 5 febbraio 2022) Si è conclusa ladel2022, che ha proclamato vincitore Fracon la“Vale la Pena” . La giuria, presieduta dal produttore discografico Gianni Testa, ha scelto il brasiliano Fra, non solo per il contenuto, ma anche e soprattutto tenendo contoprospettiva di dar corso a una produzione discografica che possa avere il dovuto impatto sul pubblico. Ciò che, in definitiva, ha determinato la scelta del vincitore è stato l’intento di creare un processo evolutivo per lasul piano discografico e radiofonico, ossia quello di ...

MUSSOMELI : La comunità mussomelese, e non solo, esulta per la vittoria di Fra Vinicius. Ci ha creduto ed HA VINTO! Complimenti, dunque a fra Vinicius vincitore del primo festival Sanremo Cristian ...