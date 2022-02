FOTO | Keith Lee e Mia Yim bellissimi nel giorno del loro matrimonio

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 6 febbraio 2022) Sono tantissime le storie d’amore tra colleghi nel mondo del wrestling e oggi viene coronata dalla relazione tra due ex WWE:Lee e Mia Yim. I due wrestler sono stati licenziati entrambi nel 2021 dalla WWE ma sono richiestissimi nel mondo del wrestling indipendente e non solo: perLee si parla di una prossima firma per la AEW mentre una wrestler esperta come Mia Yim farebbe comodo a qualsiasi compagnia al mondo.Lee and Mia Yim got married today. Congratulations! pic.twitter.com/s7141xYiv0— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) February 5, 2022 Instagram will load in the frontend.