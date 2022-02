“Forse domani…”: Atalanta, buone notizie in arrivo per Gasperini (Di sabato 5 febbraio 2022) L’Atalanta si prepara in vista della sfida con il Cagliari, in programma domenica: buona notizia in arrivo per il tecnico Gasperini. Vuole tornare a macinare vittorie l’Atalanta. I recenti pareggi contro l’Inter e la Lazio hanno rallentato la corsa verso la zona podio dei nerazzurri che domani ospiteranno il Cagliari, nel lunch match della 24esima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 5 febbraio 2022) L’si prepara in vista della sfida con il Cagliari, in programma domenica: buona notizia inper il tecnico. Vuole tornare a macinare vittorie l’. I recenti pareggi contro l’Inter e la Lazio hanno rallentato la corsa verso la zona podio dei nerazzurri che domani ospiteranno il Cagliari, nel lunch match della 24esima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

SanremoRai : “E chiedimi tu come stai Se ancora io non l’ho capito E se domani partirai Portami sempre con te” L’esibizione int… - GiovaQuez : Domani primo decreto: la chiusura delle discoteche verrà prolungata di 15-30 giorni; più che probabile il mantenime… - SilvyTricot8 : @HoaraBorselli Forse domani sera. - bials1115 : RT @renatoantares50: @Petra71301259 @albertopetro2 @GerardLDonadoni @claudioborlotto @eniiolucherini @marialves53 @ValerioLivia @BrindusaB1… - LSsenzaD : my god forse mi sto de-reazionarizzando. Domani corro il rischio di svegliarmi progressista ?????????? -