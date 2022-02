Advertising

ilfaroonline : Fiumicino, stop al degrado attorno ai contenitori degli abiti usati: la proposta di Petrillo e Megna - AeroportidiRoma : o guarite in possesso di un certificato Covid valido”. Leggi --> -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino stop

Il Faro online

... l'associazione nata lo scorso anno che raggruppa gli scali di Romae Roma Ciampino, ... E ancora, per non correre il rischio che il messaggio possa essere frainteso: 'alla pandemia ......accordo con il comune di, di una tensostruttura che protegga la "Liburna", la riproduzione a grandezza naturale di un'antica nave da guerra romana, ripresa ad Isola Sacra, dopo anni di...Dopo oltre un anno e mezzo di attesa viene riscritta e approvata la delibera. Spaccatura nella Lega. Fratelli d'Italia vota con la maggioranza, si defilano Calenda e .... Ma non è successo. Uno stop c ...Al di là della rete non convalidata la Roma ha comunque faticato ad imporsi. La sosta di campionato non è stata salutare per la squadra di Mou, apparsa arrugginita nel trovare il ritmo che era ...