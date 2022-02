Firenze | Nardella positivo al Covid | lo annuncia lui stesso su facebook

Advertising

CorriereToscano : #Firenze Il sindaco @DarioNardella annuncia la positività al #COVID19 sui suoi canali #social @comunefi #COVID… - qn_lanazione : Firenze, il sindaco Nardella positivo al Covid: 'Grazie al vaccino solo lievi sintomi' - rep_firenze : Nardella positivo al Covid: 'Da oggi lavoro da casa' - 055firenze : #Firenze, il sindaco #Nardella positivo al #Coronavirus - BomberiniL : @Alessia_Bettini @ContiCarlo @DarioNardella @comunefi Al Sindaco NARDELLA e VICE BETTINI non posso credere che il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Nardella

Con questo messaggio postato sui suoi canali social accompagnato da un selfie, il sindaco di, Dario, ha reso noto di essere risultato positivo al Covid - 19. Fortunatamente il primo ...A spronare in avanti è l'ordine degli ingegneri diper bocca del suo presidente Giancarlo Fianchisti. "Bene l'intenzione annunciata dal sindaco Dariodi riqualificare lo stadio ...FIRENZE – Anche il sindaco Nardella, plurivaccinato e sostenitore ad oltranza della campagna del governo, è stato contagiato da Covid-19, e lo annuncia lui stesso su Facebook: “È toccato anche a me ...Firenze, 5 febbraio 2022 – E' a casa con il Covid il sindaco Dario Nardella. Ad annunciarlo è lui stesso su Facebook. “Purtroppo sono risultato positivo dopo un tampone fatto per partecipare ad un ...