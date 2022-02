Fiori anche agli uomini alla quarta serata di Sanremo: sarà la nuova regola? (Di sabato 5 febbraio 2022) Il 2021 sembrava aver sancito la rivoluzione culturale (e floreale), con tanto di conferma di Fiorello. Poi la sorpresa in questa edizione: la consuetudine era rimasta la stessa, l’omaggio era riservato quasi solo alle donne. Fino alla quarta serata, quando Amadeus ha iniziato a consegnarli anche agli artisti uomini Leggi su corriere (Di sabato 5 febbraio 2022) Il 2021 sembrava aver sancito la rivoluzione culturale (e floreale), con tanto di conferma di Fiorello. Poi la sorpresa in questa edizione: la consuetudine era rimasta la stessa, l’omaggio era riservato quasi solo alle donne. Fino, quando Amadeus ha iniziato a consegnarliartisti

Advertising

simonamelani : Popolo dell'internet, Michielin ha regalato i fiori a lei. Non so se si è visto in TV ma anche stasera ??… - trash_italiano : FRANCESCA MICHIELIN CHE ANCHE QUEST'ANNO CEDE I SUOI FIORI AD UN UOMO. QUEEN ARRIVATA PER SPEZZARE LA RUOTA.… - Greenpeace_ITA : #Sanremo2022 dovrebbe essere il festival dei fiori, non del gas e del petrolio! Basta sponsor che si fingono green… - NadiaMol24 : RT @Nicola_Bressi: Siete a #Trieste e volete godere di verdi e lussureggianti foglie anche in pieno inverno? Magari passeggiando tra piante… - ThorTwinkle : @s0ftjake Io sconvolto che dopo l'anno scorso non abbiano dato i fiori anche agli uomini da subito -