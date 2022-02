Fiorentina-Lazio, Tare: “Mercato? Sono stato chiaro con i tifosi, ma certo che si poteva fare di più” (Di sabato 5 febbraio 2022) Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell’immediato pre-partita di Fiorentina-Lazio, match del 24° turno della Serie A 2021/2022. Il dirigente biancoceleste ha parlato in particolar modo delle critiche dell’ambiente sul Mercato invernale, senza mezzi giri di parole: “Sono qui da 15 anni e ho vissuto tante contestazioni, è un problema di comunicazione. Io Sono fiero di aver fatto un grande lavoro per la Lazio, abbiamo lavorato benissimo sulle cessioni -ha affermato Tare – Ho cercato di essere sempre chiaro con i tifosi perchè penso che sia importante, abbiamo risolto gran parte dei problemi che avevamo. A 24 ore dalla fine del Mercato il mister sapeva che dovevamo fare ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Igliha parlato ai microfoni di Sky Sport nell’immediato pre-partita di, match del 24° turno della Serie A 2021/2022. Il dirigente biancoceleste ha parlato in particolar modo delle critiche dell’ambiente sulinvernale, senza mezzi giri di parole: “qui da 15 anni e ho vissuto tante contestazioni, è un problema di comunicazione. Iofiero di aver fatto un grande lavoro per la, abbiamo lavorato benissimo sulle cessioni -ha affermato– Ho cercato di essere semprecon iperchè penso che sia importante, abbiamo risolto gran parte dei problemi che avevamo. A 24 ore dalla fine delil mister sapeva che dovevamo...

