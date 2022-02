Fiorentina Lazio, Cabral vs Cabral: la suggestiva sfida del Franchi (Di sabato 5 febbraio 2022) La sfida di questa sera al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Lazio, ci regala la suggestiva sfida fra i due Cabral Stasera in campo la sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio. Dal mercato le due squadre hanno vissuto dinamiche diverse, ma entrambe con innesti. Nel reparto offensivo è arrivato Cabral sia per i viola e sia per i biancocelesti. Una sfida suggestiva quella del Franchi tra l’ex Basilea, che ha il compito di non far rimpiangere Vlahovic, e l’ex Sporting, che invece deve dare respiro ad Immobile. Stasera potrebbero fare il loro esordio in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Ladi questa sera aldi Firenze tra, ci regala lafra i dueStasera in campo ladeltra. Dal mercato le due squadre hanno vissuto dinamiche diverse, ma entrambe con innesti. Nel reparto offensivo è arrivatosia per i viola e sia per i biancocelesti. Unaquella deltra l’ex Basilea, che ha il compito di non far rimpiangere Vlahovic, e l’ex Sporting, che invece deve dare respiro ad Immobile. Stasera potrebbero fare il loro esordio in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : La particolare sfida in #FiorentinaLazio ?? - ForzaLazio__ : Probabili Formazioni #Fiorentina #Lazio - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieA | La probabile formazione della @OfficialSSLazio contro la @acffiorentina - krudotw : Incredibilmente la Lazio non ha fatto mercato a gennaio e ancor più incredibilmente il suo allenatore non si è dime… - TKsFootyTips : Treble ???? ?? 3.38 (Bet365) - 1 Unit ???? - Roma v Genoa ?? Roma to win ???? - Inter v Milan ?? BTTS ???? - Fiorentina v L… -