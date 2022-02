Fiorentina-Lazio 0-3 | Sarri | “Lancio lungo per Milinkovic nuova frontiera del sarrismo”

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) “Palla lunga a-Savic e andiamo a festeggiare è ladelsmo”. È di buonumore, e non potrebbe essere altrimenti, Maurizioal termine di, vinta dai biancocelesti per 0-3 con il centrocampista serbo ad aprire le marcature. Ai microfoni di Sky, il tecnico dei capitolini ha aggiunto, ancora sul modo di giocare: “È una squadra con un centravanti che da anni fa 30 gol a stagione, per cui bisogna partire dalle sue caratteristiche. Poi in certi momenti abbiamo gestito palla senza sprecarla, ma in profondità poi dobbiamo andarci”. Sulla ritrovata solidità della difesa,ha sottolineato: “Luiz Felipe è più portato a questo gioco, Patric mi sta sorprendendo. Ha tante qualità, è tecnico e veloce ma gioca ...