Fiorentina Lazio 0-2 LIVE | Immobile firma il raddoppio in contropiede

(Di sabato 5 febbraio 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 10? Ancora nessuna occasione degna di nota, le squadre si controllano 18? OCCASIONE– Cross di Biraghi e stacco di Cabral, bravo Strakosha in tuffo 22? Squillo dida fuori area, palla alta 27? OCCASIONE– Bonaventura calcia un piazzato dai sedici metri ma non trova lo specchio 34? OCCASIONE– Errore ...

ItalianSerieA : Post: Serie A Week 24: Result FIORENTINA 0 – 2 LAZIO, Saturday 5 February 2022

Il messaggio all'indirizzo di Vlahovic Prima del match contro launa parte dei tifosi dellaha mandato un messaggio a Dusan Vlahovic, che nell'ultima sessione di mercato è passato ai ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Milenkovic, Luis Alberto al ...“I’ve been here for 15 years experiencing many protests,” the former striker told DAZN before Fiorentina-Lazio. “We have a communication problem, but no problems in terms of assessment ...Ma la Lazio sta crescendo, la Fiorentina sta accusando il colpo... 36' - Strepitoso Terracciano su Pedro! Palla sulla sinistra per l'ex Roma che penetra in area e spara a mezz'altezza, si salva il ...