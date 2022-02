Fiorentina-Lazio 0-0 LIVE | Strakosha salva su Cabral! Terracciano para su Immobile e Pedro

Advertising

MarcoLutezia : Fiorentina Lazio il partitone che non ti aspetti - IoNascoQui : Finisce 0-0 il primo tempo fra Fiorentina e Lazio - goncalo_diass17 : INTERVALO FIORENTINA 0-0 LAZIO - FAMerkezi : Fiorentina 0-0 Lazio (ILK YARI SONUCU) - DrZags_ : Intervalo entre Fiorentina x Lazio! #PSV 1x2 #AZ • 2º Tempo #Fiorentina 0x0 #Lazio • Intervalo #Monaco 2x0 #Lyon… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Franchi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): STRAKOSHA SUPER! Buon avvio dellache prova a sfruttare le verticalizzazioni di Torreira, ma lapressa alto e tiene comunque in apprensione i ...In attacco è arrivato Dusan Vlahovic, bomber ex Fiorentina che si è guadagnato la maglia bianconera ... tempo hanno messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic, top player della Lazio. Per arrivare a ...La prima ammonizione di Fiorentina-Lazio arriva dopo esattamente trenta minuti. Riccardo Sottil viene messo a terra all'altezza del centrocampo da ben due calciatori biancocelesti. Nella confusione ...