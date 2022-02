Fiorentina-Lazio 0-0 LIVE: Strakosha salva su Cabral! Risponde Immobile (Di sabato 5 febbraio 2022) Fiorentina-Lazio, fischio d'inizio alle 20.45, è il terzo match della 24esima giornata di Serie A. E' la prima per la Viola di... Leggi su calciomercato (Di sabato 5 febbraio 2022), fischio d'inizio alle 20.45, è il terzo match della 24esima giornata di Serie A. E' la prima per la Viola di...

Advertising

EzioMaletto : Lo so che state guardando Fiorentina -Lazio per cercare di capire se Cabral, un giorno, potrebbe fare il 'salto' in prima squadra. Augh! - STasselli1 : @amoginstwit Fiorentina Lazio - ForzaVCG : Fiorentina Lazio niente di che - AleTav3r_ : Fiorentina-Lazio: CALCIOOOOOO - ParliamoDiNews : Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali: Italiano lancia Cabral dal 1`, Sarri con Zaccagni #fiorentina-lazio… -