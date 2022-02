Fiorentina, la prima senza Vlahovic è un disastro: Immobile ispira il tris, la Lazio si rilancia (Di domenica 6 febbraio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – La Lazio espugna il ‘Franchì di Firenze conquistando una vittoria che rilancia i biancocelesti nelle parti alte della classifica. Un successo meritato quello degli uomini di Sarri che dopo un inizio timido hanno dominato in lungo in largo davanti ai ragazzi allenati da Italiano che di contro hanno offerto una delle peggiori prestazioni stagionali. Sugli scudi Luis Alberto, Milinkovic-Savic ed Immobile, con quest'ultimo che ha confermato una volta di più il suo ruolo di leader della classifica marcatori. Il primo tempo vede partire meglio la Fiorentina che presenta dal 1? l'esordiente in Serie A Cabral chiamato a sostituire il partente Vlahovic, con il brasiliano che si conquista già al 19' un'ottima occasione ma il suo colpo di testa su cross da sinistra di Biraghi viene respinto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Laespugna il ‘Franchì di Firenze conquistando una vittoria chei biancocelesti nelle parti alte della classifica. Un successo meritato quello degli uomini di Sarri che dopo un inizio timido hanno dominato in lungo in largo davanti ai ragazzi allenati da Italiano che di contro hanno offerto una delle peggiori prestazioni stagionali. Sugli scudi Luis Alberto, Milinkovic-Savic ed, con quest'ultimo che ha confermato una volta di più il suo ruolo di leader della classifica marcatori. Il primo tempo vede partire meglio lache presenta dal 1? l'esordiente in Serie A Cabral chiamato a sostituire il partente, con il brasiliano che si conquista già al 19' un'ottima occasione ma il suo colpo di testa su cross da sinistra di Biraghi viene respinto ...

