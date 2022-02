Fiorentina | Italiano | «Risultato bugiardo Vlahovic? Abbiamo le forze per ripartire»

(Di domenica 6 febbraio 2022) Vincenzo, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio: le dichiarazioni Vincenzo, tecnico della, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. SCONFITTA – «Credo che questa non è una partita da 0-3, soprattutto per quanto fatto vedere.commesso degli errori ingenui e poi è dura recuperarla. Loro hanno avuto 15 giorni di preparazione e si è visto, vabbè ripartiamo. La Lazio è una squadra forte». ERRORI – «Il loro portiere calcia dalla linea di porta e per puro caso si innesca uno sviluppo dove prendi gol, in quelle occasioni deve recuperare la palla. Dobbiamo lavorare e cercare di inserire velocemente i nuovi arrivi, hanno qualità ma dobbiamo dargli tempo. È stato un ottimo primo ...

La Lazio vince lo scontro diretto con la Fiorentina, la stacca in classifica e agguanta la Roma al sesto posto a quota 39 punti. Al Franchi ... spenta e poco lucida invece la squadra di Italiano, che ...Patric Fiorentina (4 - 3 - 3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura (76' ... All.: Italiano. Lazio (4 - 3 - 3): Strakosha; Lazzari (dal 24' s.t. Hysaj), Luiz Felipe, Patric, ...(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - La prima partita del dopo-Vlahovic non è andata come sperava Vincenzo Italiano: la sua Fiorentina è crollata contro la Lazio, che ha espugnato il Franchi vincendo per 3-0 e ...