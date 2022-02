FIFA 22 SBC SFIDA STELLE DEL FUTURO 2 per i FUTURE STARS (Di sabato 5 febbraio 2022) Proseguono le SBC su FIFA 22! Stavolta è il turno di quella denominata SFIDA STELLE DEL FUTURO 2 rilasciata in occasione dell’evento FUTURE STARS Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le sfide creazione rosa fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni! Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti su FUTBIN (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano ... Leggi su imiglioridififa (Di sabato 5 febbraio 2022) Proseguono le SBC su22! Stavolta è il turno di quella denominataDEL2 rilasciata in occasione dell’eventoAnche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le sfide creazione rosa fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni! Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nelle soluzioni presenti su FUTBIN (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente gli stessi che spesso potrebbero avere un prezzo più elevato, inflazionato dal fatto che moltissime persone li acquistano ...

