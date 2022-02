Fideuram trasloca nello storico palazzo della Banca Popolare di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 febbraio 2022). Ci sono traslochi significativi che indicano importanti spostamenti nel cuore economico e finanziariocittà. Nella mattinata di sabato 5 febbraio 2022ha spostato parte dei suoi uffici nell’ex sede di Ubi, già. Un cambio di insegne dopo l’acquisizione di Intesa Sanpaolo di Ubi. Un trasloco di pochi metri. È bastato attraversare via Crispi per giungerein piazza Vittorio Veneto. Ma tanto basta.appartiene al Gruppo Intesa Sanpaolo ed è specializzata nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria. È la prima Private Bank in Italia e tra le prime nell’area euro, con 326,9 miliardi di masse in gestione.