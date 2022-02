Festival di Sanremo, la serata delle cover vede trionfare Gianni Morandi e Jovanotti (Di sabato 5 febbraio 2022) Anche la quarta serata del Festival di Sanremo, quella delle cover e dei duetti, è giunta al termine. Ad accompagnare sul palco Amadeus nel corso della serata è stata la protagonista della fiction di successo Blanca, Maria Chiara Giannetta. L’attrice è riuscita a brillare sul palco dell’Ariston con la sua spontaneità, simpatia e soprattutto eleganza. Una presenza che è stata veramente gradita al Festival di Sanremo e che ha anche saputo portare un po’ di leggerezza con i suoi sketch e monologhi. Ospite anche, quasi a fine serata, Lino Guanciale, anche lui protagonista della fiction di maggior successo della televisione italiana. Che ha stupito ancora una volta il pubblico che lo segue numeroso cantando anche una canzone dei Beatles. ... Leggi su velvetmag (Di sabato 5 febbraio 2022) Anche la quartadeldi, quellae dei duetti, è giunta al termine. Ad accompagnare sul palco Amadeus nel corso dellaè stata la protagonista della fiction di successo Blanca, Maria Chiara Giannetta. L’attrice è riuscita a brillare sul palco dell’Ariston con la sua spontaneità, simpatia e soprattutto eleganza. Una presenza che è stata veramente gradita aldie che ha anche saputo portare un po’ di leggerezza con i suoi sketch e monologhi. Ospite anche, quasi a fine, Lino Guanciale, anche lui protagonista della fiction di maggior successo della televisione italiana. Che ha stupito ancora una volta il pubblico che lo segue numeroso cantando anche una canzone dei Beatles. ...

