Festival di Sanremo, Emma Marrone viene inseguita dai carabinieri e … (Di sabato 5 febbraio 2022) A Sanremo quest'anno sta accadendo praticamente di tutto. Nella serata di giovedì 3 febbraio, Emma Marrone dopo essersi esibita sul palco dell'Ariston sembra abbia vissuto un'esperienza che difficilmente dimenticherà. Ebbene si, la cantante salentina dopo essere uscita dall'Ariston pare sia stata braccata dai carabinieri e avrebbe documentato il tutto con il suo telefonino ed il video è diventato virale. Sempre nella stessa serata, però, ci sarebbe stato un altro evento che ha fatto divertire tanto il popolo del web e riguarderebbe Francesco Monte. Ma cosa è accaduto? Francesco Monte pubblica un sondaggio durante la puntata del Festival ma fa una figuraccia L'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte pare che durante la messa in onda della puntata del Festival, abbia ...

