Festival di Sanremo, “Ecco il nome del vincitore”, fuga di notizie a poche ore dalla finale (Di sabato 5 febbraio 2022) A poche ore dalla finalissima del Festival di Sanremo, filtrano indiscrezioni sul nome del vincitore: secondo i bookmaker, i favoriti per aggiudicarsi la 72esima edizione della kermesse musicale e televisiva sono Mahmood e Blanco, affiatatissima coppia interprete di Brividi. Il pezzo è uno dei preferiti di sala stampa e telespettatori, ma deve stare attento alla clamorosa risalita in vasca due di Gianni Morandi, spinto dal telefoto e dalla serata in cover insieme a Jovanotti. Secondo gli esperti di Sisal, la sua Apri tutte le porte potrebbe stupire. La preferita della stampa musicale, Elisa, pur protagonista di una straordinaria performance "ibrida" con What a feeling di Irene Cara (lei cantava il tema di Flashdance, firmato da Giorgio Moroder, mentre Elena ... Leggi su howtodofor (Di sabato 5 febbraio 2022) Aorefinalissima deldi, filtrano indiscrezioni suldel: secondo i bookmaker, i favoriti per aggiudicarsi la 72esima edizione della kermesse musicale e televisiva sono Mahmood e Blanco, affiatatissima coppia interprete di Brividi. Il pezzo è uno dei preferiti di sala stampa e telespettatori, ma deve stare attento alla clamorosa risalita in vasca due di Gianni Morandi, spinto dal telefoto eserata in cover insieme a Jovanotti. Secondo gli esperti di Sisal, la sua Apri tutte le porte potrebbe stupire. La preferita della stampa musicale, Elisa, pur protagonista di una straordinaria performance "ibrida" con What a feeling di Irene Cara (lei cantava il tema di Flashdance, firmato da Giorgio Moroder, mentre Elena ...

Advertising

LoredanaBerte : Nessun uomo 'perbene' mi ha mai chiesto scusa, nè io nè mia sorella abbiano mai vinto Sanremo in gara. Eppure quest… - Agenzia_Ansa : SANREMO 2022 | Marco Mengoni è pronto a sbarcare al festival di Sanremo. L'organizzazione starebbe definendo gli ul… - SanremoRai : Puoi seguire la 4ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - Thena16744729 : RT @MMilmiosorriso: Passare da neo vincitore di X Factor che si è classificato 3º al suo primo Sanremo, ad essere il vincitore della 63ª ed… - ___speedofsound : RT @MahmoodItalia: Le parole di Gino Paoli a @repubblica sulla cover de 'Il cielo in una stanza' di Mahmood e Blanco ieri sera nella quarta… -