Festival di Sanremo 2022, molti artisti salutano sul palco ‘Zia Mara’ e la Venier ha commentato che … (Di sabato 5 febbraio 2022) Chi sta seguendo il Festival di Sanremo 2022 avrà sicuramente sentito vari artisti in diversi momenti salutare ‘Zia Mara’. Ma nello specifico a chi è rivolto tale saluto? E soprattutto per quale motivo diversi artisti hanno scelto di salutare la stessa persona? Facciamo un po’ di chiarezza. Tutti pazzi per il FantaSanremo Da alcuni giorni si sente sempre più spesso parlare di FantaSanremo, gioco che ha delle regole e che ogni giorno sempre di più sta coinvolgendo moltissime persone. E proprio a proposito di FantaSanremo ecco che sono davvero tante e diverse tra loro le simpatiche parole espresse da alcuni artisti sul palco in questi giorni di ... Leggi su baritalianews (Di sabato 5 febbraio 2022) Chi sta seguendo ildiavrà sicuramente sentito variin diversi momenti salutare. Ma nello specifico a chi è rivolto tale saluto? E soprattutto per quale motivo diversihanno scelto di salutare la stessa persona? Facciamo un po’ di chiarezza. Tutti pazzi per il FantaDa alcuni giorni si sente sempre più spesso parlare di Fanta, gioco che ha delle regole e che ogni giorno sempre di più sta coinvolgendossime persone. E proprio a proposito di Fantaecco che sono davvero tante e diverse tra loro le simpatiche parole espresse da alcunisulin questi giorni di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SANREMO 2022 | Marco Mengoni è pronto a sbarcare al festival di Sanremo. L'organizzazione starebbe definendo gli ul… - Tg1Rai : #Sanremo. Emma ed Elisa. Le donne del Festival. #Sanremo2022 #sanremo22 @SanremoRai @RaiUno @Raiofficialnews… - SanremoRai : Puoi seguire la 4ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - MgraziaT : RT @VAgnoletto: Solidarietà con gli attivisti di Greenpeace denunciati e oggetto di foglio di via da Sanremo per le azioni nonviolente cont… - MariaSusanaAzzi : Sanremo 2022, la classifica della quarta serata: Mahmood & Blanco primi, Gianni Morandi secondo @corriere -