Federmeccanica e sindacati | ' Senza interventi la transizione ecologica costerà all' auto italiana oltre 70 mila posti di lavoro'

Advertising

GianfrancoGasb1 : RT @Diariolavoro: #Auto Emergenza #automotive: imprese e sindacati chiamano Draghi, di @Fernando_Liuzzi @Federmeccanica @FIMCislStampa @fi… - alessandrovell5 : RT @Diariolavoro: #Auto Emergenza #automotive: imprese e sindacati chiamano Draghi, di @Fernando_Liuzzi @Federmeccanica @FIMCislStampa @fi… - FIMCislStampa : RT @Diariolavoro: #Auto Emergenza #automotive: imprese e sindacati chiamano Draghi, di @Fernando_Liuzzi @Federmeccanica @FIMCislStampa @fi… - FaustoDurante1 : RT @Diariolavoro: #Auto Emergenza #automotive: imprese e sindacati chiamano Draghi, di @Fernando_Liuzzi @Federmeccanica @FIMCislStampa @fi… - GianlucaFicco76 : RT @Diariolavoro: #Auto Emergenza #automotive: imprese e sindacati chiamano Draghi, di @Fernando_Liuzzi @Federmeccanica @FIMCislStampa @fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Federmeccanica sindacati

Così,, insieme alle tre sigle sindacali Fim - Cisl, Fiom - Cgil, Uilm - Uil (le principali Parti Sociali dell'Industria Metalmeccanica e Meccatronica), hanno deciso di chiedere un ...Le iniziative necessarie per far per far fronte al problema Ichiedono pertanto alle istituzioni un intervento immediato per far fronte a quello che è un rischio di ...Lo ribadiscono Federmeccanica, l’associazione di rappresentanza delle imprese della Metalmeccanica e della Meccatronica assieme ai sindacati FIM, FIOM e UILM, che chiedono a gran voce un ...sindacati e istituzioni lavorino insieme per gestire e guidare il cambiamento senza subirlo», spiega Federico Visentin, presidente Federmeccanica e numero uno della vicentina Mevis, tra i principali ...