“Fatto in casa per voi” | liquore arancia e cardamomo di Benedetta Rossi

Nella quarta puntata della sesta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, dedicata alle ricette su stecco, Benedetta Rossi, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimo Fatto in casa da Benedetta), ha rivelato la 'sua' ricetta del liquore arancia e cardamomo. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 500 ml alcol a 95°, scorza di 1 arancia, 10 semi di cardamomo, 1 stecca di cannella, 3 chiodi di garofano, 600 ml acqua, 400 g zucchero Procedimento Mettiamo la parte arancione della buccia di un'arancia in un vasetto, insieme ai semi di cardamomo (che apriamo con le mani), la cannella e i chiodi di garofano.

