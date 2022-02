False vaccinazioni a Napoli coinvolti tre salernitani, versavano 150 euro agli infermieri compiacenti per simulare l’inoculazione del vaccino (Di sabato 5 febbraio 2022) di Pina Ferro Veniva simulata la vaccinazione solo per ottenere il green pass. Un rischio quello che si assumevano i vaccinatori che costava ad ogni singolo paziente la somma di 150 euro. Un’inchiesta della Procura di Napoli ha portato al sequestro di 32 certificati verdi ad altrettanti soggetti, tra questi anche dei salernitani. Tra i destinatari del provvedimento vi sono docenti, imprenditori ed appartenenti a categorie per le qualiil green pass era obbligatorio gia da diverso tempo. A firmare il decreto di sequestro è stato il sostituto procuratore d presso il Tribunale di Napoli John Woodcock, che lo ha adottato perchè ritiene sussistente il pericolo che la libera disponibilità della certificazione verde, ovvero dell’attestazione certificazione inerente all’inoculazione della prima e della seconda ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 5 febbraio 2022) di Pina Ferro Veniva simulata la vaccinazione solo per ottenere il green pass. Un rischio quello che si assumevano i vaccinatori che costava ad ogni singolo paziente la somma di 150. Un’inchiesta della Procura diha portato al sequestro di 32 certificati verdi ad altrettanti soggetti, tra questi anche dei. Tra i destinatari del provvedimento vi sono docenti, imprenditori ed appartenenti a categorie per le qualiil green pass era obbligatorio gia da diverso tempo. A firmare il decreto di sequestro è stato il sostituto procuratore d presso il Tribunale diJohn Woodcock, che lo ha adottato perchè ritiene sussistente il pericolo che la libera disponibilità della certificazione verde, ovvero dell’attestazione certificazione inerente aldella prima e della seconda ...

Ultime Notizie dalla rete : False vaccinazioni Falsi vaccini, green pass revocato a irpini dipendenti di Istruzione e Giustizia Avellino . Ha disposto la revoca del 'green pass' per 32 dei 38 indagati per le false vaccinazioni. In calce ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, la firma del sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli John Woodcock, che lo ha adottato perchè ritiene ...

False vaccinazioni, green pass revocati a imprenditrice e docente salernitani Salerno . Ha disposto la revoca del 'green pass' per 32 dei 38 indagati per le false vaccinazioni. In calce ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, la firma del sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli John Woodcock, che lo ha adottato perchè ritiene ...

Truffe sul green pass: da chi si finge positivo al mercato delle falsificazioni sul web Il Sole 24 ORE Soluzione fisiologica al posto dei vaccini per far ottenere green pass falsi: arrestata un’infermiera a Piacenza I carabinieri hanno tratto in arresto un’infermiera dell’Asl di Piacenza che avrebbe fatto ottenere a 23 persone dei Green pass falsi dietro pagamento di una somma tra i 250 e 300 euro. La ...

Finte vaccinazioni in cambio di soldi. L’infermiera veneziana resta in carcere Resta nel carcere di Reggio Emilia l’infermiera Vita Bagnulo, iscritta all’Ordine delle professioni infermieristiche di Venezia, accusata di essersi fatta pagare per falsi vaccini e falsi ...

