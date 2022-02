Fabio Rovazzi: età, altezza, peso, fidanzata famosa, figli, il vero nome (Di sabato 5 febbraio 2022) Già molto conosciuto su Youtube e Facebook, dove pubblicava contenuti a sfondo comico, la sua fama si è però confermata con una canzone che nessuno avrebbe creduto potesse diventare un tormentone. Andiamo a comandare è stato infatti il singolo che gli ha permesso di farsi conoscere anche a chi non aveva ancora sentito parlare di lui. Fabio Rovazzi in pochi anni è diventato un volto della televisione, e anche le sue collaborazioni, Gianni Morandi per dirne una, confermano la sua notorietà e talento. Dopo aver lasciato il liceo artistico “senza motivo al quarto anno” ha iniziato a lavorare in discoteca facendo video per le serate. E nel 2016 la svolta con quello che diventerà uno dei brani dell’estate, Andiamo a comandare. Grazie a questo, e alla collaborazione con Fedez (finita per divergenze di interessi), Fabio ... Leggi su tuttivip (Di sabato 5 febbraio 2022) Già molto conosciuto su Youtube e Facebook, dove pubblicava contenuti a sfondo comico, la sua fama si è però confermata con una canzone che nessuno avrebbe creduto potesse diventare un tormentone. Andiamo a comandare è stato infatti il singolo che gli ha permesso di farsi conoscere anche a chi non aveva ancora sentito parlare di lui.in pochi anni è diventato un volto della televisione, e anche le sue collaborazioni, Gianni Morandi per dirne una, confermano la sua notorietà e talento. Dopo aver lasciato il liceo artistico “senza motivo al quarto anno” ha iniziato a lavorare in discoteca facendo video per le serate. E nel 2016 la svolta con quello che diventerà uno dei brani dell’estate, Andiamo a comandare. Grazie a questo, e alla collaborazione con Fedez (finita per divergenze di interessi),...

