FA Cup | City e Tottenham agli ottavi | debuttano Bentancur e Kulusevski Chelsea avanti | ma che fatica!

Advertising

SkySport : Fa Cup, i risultati del quarto turno: Chelsea avanti ai supplementari, poker Man. City #SkySport #FACup #Chelsea… - sportmediaset : #FACup: avanzano Tottenham, City e Chelsea. #SportMediaset - cmdotcom : #FACup : City e Tottenham agli ottavi, debuttano Bentancur e Kulusevski. Chelsea avanti, ma che fatica!… - palmasoranje : RT @9LutherBlissett: #365dias365goles365jugadores 36) Giorgio CHINAGLIA. ? New York Cosmos 3- Manchester City 2. ??? 21- mayo -1980. ?? Trans… - sportli26181512 : Fa Cup, i risultati del quarto turno: Chelsea avanti ai supplementari, poker Man. City: I blues soffrono contro il… -

Ultime Notizie dalla rete : Cup City

Commenta per primo Serata di FAin Inghilterra, si giocano i sedicesimi di finale: tutto facile per il Manchesterdi Guardiola, che travolge 4 - 1 il Fulham, mentre il Chelsea supera solo ai supplementari il Plymouth. Ok ...MANCHESTER- FULHAM 4 - 1 ? Ilnon fa l'errore dello United (eliminato ieri dal Middlesbrough). E passa il turno di Facontro una squadra di seconda divisione. Avvio scoppiettante: la ...Senegal players determined to win Nations Cup for Cisse "We have never been so close to this ... Nigeria-born former Manchester City defender Nedum Onuoha on BBC Three: "I want it to be Senegal for ...Missione compiuta per le big impegnate in FA Cup: Tottenham, City e Chelsea avanzano infatti agli ottavi. Gli Spurs battono 3-1 il Brighton con due reti di Kane e l'autogol di March, mentre Guardiola ...