“Era tutto organizzato”: altro che scontro, Andrea Scanzi lascia tutti di stucco svelando la veritàl (Di sabato 5 febbraio 2022) Il giornalista Andrea Scanzi rivela cos’è successo davvero sul palco di Sanremo fra due personalità molto note: ecco tutti i dettagli. Andrea Scanzi (screenshot YouTube)Durante la terza puntata di Sanremo la co-conduttrice Drusilla Foer e Iva Zanicchi si sono rese protagoniste di un simpatico siparietto sul palco. La cantante, infatti, prima di esibirsi ha domandato a Drusilla quanto fosse alta.“Parecchio”, ha risposto l’attrice.“Ma hai anche altre cose più di me!”, ha ironizzato la Zanicchi.“Eh sì, tante cose”, ha controbattuto la Foer.”Volevo dire, ad esempio, sei colta”, ha aggiunto Iva.“Sì diciamo così, sono colta…”, ha concluso Drusilla. Alcuni dei telespettatori hanno ipotizzato che le parole pronunciate da Iva fossero una vera e propria frecciatina nei confronti dell’attrice. Tuttavia, il ... Leggi su specialmag (Di sabato 5 febbraio 2022) Il giornalistarivela cos’è successo davvero sul palco di Sanremo fra due personalità molto note: eccoi dettagli.(screenshot YouTube)Durante la terza puntata di Sanremo la co-conduttrice Drusilla Foer e Iva Zanicchi si sono rese protagoniste di un simpatico siparietto sul palco. La cantante, infatti, prima di esibirsi ha domandato a Drusilla quanto fosse alta.“Parecchio”, ha risposto l’attrice.“Ma hai anche altre cose più di me!”, ha ironizzato la Zanicchi.“Eh sì, tante cose”, ha controbattuto la Foer.”Volevo dire, ad esempio, sei colta”, ha aggiunto Iva.“Sì diciamo così, sono colta…”, ha concluso Drusilla. Alcuni dei telespettatori hanno ipotizzato che le parole pronunciate da Iva fossero una vera e propria frecciatina nei confronti dell’attrice. Tuttavia, il ...

