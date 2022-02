Enock Balotelli: “Se Mario segna il gol decisivo di qualificazione ai Mondiali spacco tutto e faccio invasione” (Di sabato 5 febbraio 2022) Enock Balotelli, fratello del più celebre Mario, risponde a chi gli chiede del nuovo corso in Nazionale del fratello. In particolare ha risposto alla domanda sul possibile gol decisivo per qualificare l’Italia ai prossimi Mondiali in Qatar 2022. La risposta è stata pittosto eloquente: “Penso che potrei spaccare tutto e farei invasione di campo, questo è il minimo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022), fratello del più celebre, risponde a chi gli chiede del nuovo corso in Nazionale del fratello. In particolare ha risposto alla domanda sul possibile golper qualificare l’Italia ai prossimiin Qatar 2022. La risposta è stata pittosto eloquente: “Penso che potrei spaccaree fareidi campo, questo è il minimo”. SportFace.

