Empoli | Andreazzoli | “Ci siamo rafforzati | Bologna vorrà rifarsi con noi”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Aurelio, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il. “Di Ricci chiaramente è dispiaciuto, perché abbiamo messo tante attenzioni su di lui. Però come ha già spiegato il direttore, abbiamo fatto le cose in maniera ponderata. Eravamo convinti di aver agito nel verso giusto, ora che ho preso coscienza dei ragazzi nuovi credo che abbiamo fatto un miglioramento notevole” ha detto il tecnico. L’finora ha sempre faticato dopo le soste, masottolinea: “La sosta è stata diversa dalle altre, perché non ci sono stati viaggi e nazionali e abbiamo potuto compattare il gruppo e allenarci. Abbiamo esaminato la situazione e le soste non ci hanno visto come protagonisti. Ne abbiamo parlato coi ragazzi ma è una sosta ...

Commenta per primo Aurelio, allenatore dell', ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni: 'Liberato Cacace ? Non lo conoscevo affatto, ma ho avuto buone ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "Dispiaciuto per Ricci, ma ora siamo più forti". Le dichiarazioni del tecnico dell'Aurelioin conferenza stampa alla vigilia del match col Bologna. MERCATO - "Di Ricci chiaramente è dispiaciuto, perché abbiamo messo tante attenzioni su di lui. Però come ha già ...Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. “Di Ricci chiaramente è dispiaciuto, perché abbiamo messo tante attenzioni su ...Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni: "Liberato Cacace? Non lo conoscevo affatto, ma ho avuto buone ...