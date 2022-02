Emma Marrone seguita dai carabinieri | ecco il motivo

Leggi su formatonews

(Di sabato 5 febbraio 2022)dai, particolare disavventura per la cantante:il, la situazione. Cosa è successo alla cantante, veramente incredibile.Dopo l’esperienza come giudice di X-Factor, laè tornata sul palco dell’Ariston per l’edizione 2022 di Sanremo, che come al solito non è stata esente dalle polemiche. La cantante pugliese, in gara col brano Ogni volta è così, nella serata cover ha cantato Baby one more time di Britney Spears con Francesca Michielin, anche se è finita sotto i riflettori per un altro curioso avvenimento che riguarda idai: cosa è successo L’anno scorso era successo a ...