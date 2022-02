Emma Marrone potrebbe perdere dei punti al FantaSanremo: lei non ci sta (Di sabato 5 febbraio 2022) I punti di Emma al FantaSanremo Emma Marrone è tra i big in gara al Festival di Sanremo con la sua Ogni volta è così e a dirigere l’orchestra per lei troviamo Francesca Michielin. Ieri sera le due cantanti hanno duettato in Baby One More Time, pezzo storico della discografia di Britney Spears, infiammando il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 5 febbraio 2022) Idialè tra i big in gara al Festival di Sanremo con la sua Ogni volta è così e a dirigere l’orchestra per lei troviamo Francesca Michielin. Ieri sera le due cantanti hanno duettato in Baby One More Time, pezzo storico della discografia di Britney Spears, infiammando il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Corriere : ?? #Sanremo2022 Emma e Francesca Michielin si sono esibite (divertendosi) sulle note di «Baby One More Time» - fanpage : Emma Marrone e il gesto femminista sul palco di #Sanremo2022 - Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - Novella_2000 : Emma potrebbe perdere dei punti al FantaSanremo, ma lei non ci sta #sanremo2022 - LB_Sil8 : EMMA MARRONE @Evlyn48580360 ?? -