Edilizia | open day Esem-Cpt | almeno 300 le opportunità di lavoro a Milano 2

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) - Katiuscia Calabretta, segretaria di Fillea Cgilritiene che "l'espansione deve essere una grande occasione di qualificazione del settore. Leoccupazionali, che già da qualche tempo interessano l'e che continueranno nei prossimi anni, vedranno il nostro massimo impegno nel mettere in atto tutte le strategie possibili per garantire unsicuro, stabile, tutelato e di qualità". Per Luca Botta, vice presidente di Assimpredil Ance, "Entrare oggi nel nostro settore vuol dire entrare in un sistema che offre certezza, prospettive di crescita,per il futuro. Le imprese stanno cambiando e lo faranno anche attraverso i giovani e le nuove risorse che entreranno nelle aziende. Chiediamo ai giovani, ai disoccupati di giocare con noi le sfide dei prossimi ...

... patrocinata dal Comune di Milano, per far incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore dell'. Si è tenuto oggi, presso la sede dell'ente in via Newton, l'day rivolto alle persone ...E un pensierino ai cinghiali? Super bonus: truffe per 440 milioni, il maltolto investito ... SPORT Nadal conquista il suo secondo Australia. Coppa del mondo di sci: vince Brignone con ...Katiuscia Calabretta, segretaria di Fillea Cgil Milano ritiene che "l'espansione deve essere una grande occasione di qualificazione del settore. Le opportunità ...Il 6 febbraio faremo il primo open day rivolto ai ragazzi della zona ... «Dalla crisi del 2008 fino alla pandemia l’edilizia ha sofferto tanto, ora ci stiamo riprendendo, pur combattendo ...