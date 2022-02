Ecco il "Lupa-Camp": la due giorni degli studenti per parlare di politica e scrivere il futuro (Di sabato 5 febbraio 2022) Zaini e sacchi a pelo, il nuovo movimento degli studenti medi si riunisce da oggi in assemblea nazionale a Roma. In arrivo giovani da tutta Italia. "Decideremo le strategie di protesta per riformare la scuola". Poi musica, pranzi e cene sociali. "Vogliamo incontrarci dal vivo... Leggi su repubblica (Di sabato 5 febbraio 2022) Zaini e sacchi a pelo, il nuovo movimentomedi si riunisce da oggi in assemblea nazionale a Roma. In arrivo giovani da tutta Italia. "Decideremo le strategie di protesta per riformare la scuola". Poi musica, pranzi e cene sociali. "Vogliamo incontrarci dal vivo...

Advertising

GonnelliLuca : Niente di buono da sperare. Nessun accenno al greenpass e alle altre misure punitive e restrittive della libertà, i… - repubblica : Ecco il 'Lupa-Camp': la due giorni degli studenti per parlare di politica e scrivere il futuro [di Maria Novella De… - anglotedesco : Dopo la Pantera ecco la Lupa: «Ascoltate le nostre voci» - Max_883 : 'La contestazione si fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto sui social' Ecco che già me pare na cos… -