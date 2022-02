Ecco chi è Andrea Catarci, nuovo assessore al Decentramento (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma. Ai primi di gennaio ha sfiorato l’incidente diplomatico quando, di fronte ad alcuni casi di Covid tra i dipendenti, ha accusato la macchina comunale di aver messo in piedi “una procedura artigianale e maccheronica per gestire le quarantene”. Apriti cielo: attacchi dell’opposizione, fastidio del sindaco Roberto Gualtieri e scuse con marcia indietro obbligata. Lui è Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti. Ovvero il progetto di città sostenibile dell’urbanista franco-colombiano Carlos Moreno adottato a Parigi e che fa molto fico inserire nei programmi dei candidati sindaci. L’ha fatto (più realisticamente) Beppe Sala a Milano e Gualtieri non poteva essere da meno. Anche se qui la faccenda è un po’ più complessa. L’importante è decentrare e ancora ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma. Ai primi di gennaio ha sfiorato l’incidente diplomatico quando, di fronte ad alcuni casi di Covid tra i dipendenti, ha accusato la macchina comunale di aver messo in piedi “una procedura artigianale e maccheronica per gestire le quarantene”. Apriti cielo: attacchi dell’opposizione, fastidio del sindaco Roberto Gualtieri e scuse con marcia indietro obbligata. Lui èal, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti. Ovvero il progetto di città sostenibile dell’urbanista franco-colombiano Carlos Moreno adottato a Parigi e che fa molto fico inserire nei programmi dei candidati sindaci. L’ha fatto (più realisticamente) Beppe Sala a Milano e Gualtieri non poteva essere da meno. Anche se qui la faccenda è un po’ più complessa. L’importante è decentrare e ancora ...

