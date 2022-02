È stato confermato il fermo dell' uomo che ha confessato l' omicidio di Rosa Alfieri

Leggi su agi

(Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Il gip di Napoli ha convalidato il decreto diemesso dal sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo nei confronti di Elpidio D'Ambra. Il 31enne resta in carcere con l'accusa divolontario per aver uccisonella casa che aveva preso in affitto a Grumo Nevano (Napoli). Gli atti adesso saranno trasferiti a Napoli Nord, procura competente per il reato commesso in provincia. Ai magistrati D'Ambra ha detto di essere confuso. Di non aver compreso tutto fino in fondo ma di esserespinto da qualcosa di soprannaturale. "Ho sentitoe voci che mi dicevano di agire e l'ho fatto". Durante l'interrogatorio condotto dalla polizia e dal sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo alla presenza del suo avvocato, Dario Maisto, D'Ambra ha raccontato di avere ...