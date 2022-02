È guerra totale tra Meloni e Salvini. Tutti contro tutti nel Centrodestra. Giorgia accusa Matteo: le poltrone prima dell’alleanza. E il Cavaliere si smarca dal tandem sovranista (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono lontani i tempi in cui il Centrodestra aveva un leader ben identificato, Matteo Salvini, e la coalizione stessa poteva definirsi come “granitica”. Con la disfatta registrata nell’elezione del Capo dello Stato, nell’alleanza tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, crescono divisioni, ripicche e critiche. Apparentemente l’unica cosa su cui Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Salvini sono d’accordo è sulla necessità di rifondare un nuovo Centrodestra. Peccato che l’intesa è lontana e i tre partiti sembrano prendere strade sempre più divergenti. Così in quella che appare come una resa dei conti dagli esiti realmente imprevedibili, i leader si lanciano accuse a vicenda. L’ultimo duro j’accuse è quello mosso dalla Meloni, sempre più decisa a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono lontani i tempi in cui ilaveva un leader ben identificato,, e la coalizione stessa poteva definirsi come “granitica”. Con la disfatta registrata nell’elezione del Capo dello Stato, nell’alleanza tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, crescono divisioni, ripicche e critiche. Apparentemente l’unica cosa su cui, Silvio Berlusconi esono d’accordo è sulla necessità di rifondare un nuovo. Peccato che l’intesa è lontana e i tre partiti sembrano prendere strade sempre più divergenti. Così in quella che appare come una resa dei conti dagli esiti realmente imprevedibili, i leader si lanciano accuse a vicenda. L’ultimo duro j’accuse è quello mosso dalla, sempre più decisa a ...

