Drusilla Foer, ecco com'era la co-conduttrice del Festival 20 anni fa: ecco la foto inedita (Di sabato 5 febbraio 2022) Drusilla Foer è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022. ecco la sua "relazione immortale" proprio con lui Nel 2012 quando, sulla scena del mondo dello spettacolo italiano, compare per la prima volta. Drusilla Foer, all'epoca Drusilla Gori, ha toccato con mano la sua prima partecipazione in televisione in assoluto e all'interno di una trasmissione molto famosa. Stiamo parlando del programma nelle mani di Serena Dandini, The Show Must Go Off. Riesce a prendere il via anche all'interno dei programmi collaterali della Tv italiana. Primo se tutti ad esempio Strafactor, al posto di Mara Maionchi giudice di X Factor. Eleganzissima: protagonista è Drusilla Foer lo spettacolo a ...

