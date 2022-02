Dopo la scuola ci si può affermare come lavoratori autonomi: la Cgia chiede che il Ministero dell’istruzione attivi azioni informative (Di sabato 5 febbraio 2022) "E' necessario coinvolgere il Ministero dell'Istruzione affinchè attivi quanto prima una importante azione informativa-formativa nei confronti degli studenti delle scuole medie superiori che li sensibilizzi in particolar modo su un punto: una volta terminato il percorso scolastico, nel mercato del lavoro ci si può affermare anche come lavoratori autonomi. Prospettiva, quest'ultima, che tra i giovani è poco conosciuta". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 febbraio 2022) "E' necessario coinvolgere ildell'Istruzione affinchèquanto prima una importante azione informativa-formativa nei confronti degli studenti delle scuole medie superiori che li sensibilizzi in particolar modo su un punto: una volta terminato il percorso scolastico, nel mercato del lavoro ci si puòanche. Prospettiva, quest'ultima, che tra i giovani è poco conosciuta". L'articolo .

